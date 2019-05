FORTIER, Constant



Un homme exceptionnel, autonome et vif d'esprit, il était une force de la nature.Constant Fortier s'est éteint samedi le 11 mai à l'aube de ses 96 ans, il était l'époux de feu Thérèse Girard. Il demeurait au Manoir de l'Atrium à Charlesboug.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10 h. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Diane, Benoît (Susan Magno), Céline, Guy (Véronique Milord), Natalie, Pascal (Caroline Proulx); ses petits- enfants: Jimmy, Pierre-Olivier (Andréanne Gagnon), Jeanne, Justine, Rafaële et Charlie; ses sœurs: Lucie, Georgette, Lise et son frère Roger (Henriette Verville); ses belles-sœurs, ses beaux-frères de la famille Girard, ses nièces et ses neveux. Salutations particulières à tous ses amis de la résidence de l'Atrium et de sincères remerciements au personnel toujours aimable. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Gilles Kègle, téléphone: 418 524-2626, Site web : www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.