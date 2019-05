BROUSSEAU, Alexandre



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 14 mai 2019, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Alexandre Brousseau, époux de dame Cécile Trudelle. Né à Québec le 13 février 1922, il était le fils de feu dame Antoinette Bédard et de feu monsieur Childéric Brousseau. Il demeurait au CHSLD Côté Jardins, autrefois de Neufchâtel.Monsieur Brousseau laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Nancy Robitaille), Ginette (Denis Latouche), Francine (Yves Laurendeau) et Jean (Nicole Ouellet); ses petits-enfants: Annie (Pierre Drolet), Simon (Julie Rioux), Vincent (Kim Phan), Anne-Marie, Julien (Angela Garcia), Louis, Juliane, Sandrine et Félix; ses arrière-petits-enfants: Xavier, Benjamin et Léo; ses beaux-frères et belles-sœurs : Jacqueline Bédard, Odélie Trudelle, Gemma Trudelle, Gérard Trudelle (Estelle Deschênes), Béatrice Trudelle, Bruno Trudelle (Monique Lemieux), Louise Trudelle (Denis Fréchette) et Jeanne d'Arc Lirette. Il était aussi le frère et le beau- frère des défunts suivants: Lucien Brousseau (Jeanne Robitaille), Gérard Brousseau (Jeanette Mauger), Frère Roger Brousseau, Mère Colette Brousseau, Blandine Brousseau (Ernest Latulipe), Jules Brousseau, Jacqueline Brousseau (Charles Kack), Georgette Trudelle (Paul-René Bédard), Adrien Trudelle, Jean-Baptiste Trudelle (Henriette Pleau), Charles-Henri Trudel (Yolande Guilbault), Marcel Bédard, Paul Duchesneau, Gilles Sabourin, Gaston Fillion et Lise Plante. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et anciens collègues des Industries Valcartier. La famille accueillera parents et ami(e)s aule vendredi 24 mai 2019, de 14h à 16h30 et de 19h à 21h.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 9h30. La famille remercie tout le personnel du CHUL et du CHSLD Côté Jardins pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués à monsieur Alexandre Brousseau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, QC Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca ou à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bur. 305, Québec QC, Tél. : 418 527-4294 Site web: www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.