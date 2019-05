BOUTIN, Yvonne



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 7 mai 2019, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée madame Yvonne Boutin, épouse de feu monsieur Gaston Lapierre, fille de feu madame Claire Morissette et de feu monsieur Octave Boutin. Elle demeurait à Québec, autrefois de Ste-Claire-de-Dorchester.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h à 12h.L'inhumation des cendres suivra. Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Louise (feu Raoul Audet) et Aldéa (feu Charles-Henri Ruel); beaux-frères, belles-sœurs de la famille Boutin et Lapierre, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis dont : Michel Fillion (Georgette Pageau) et Louisette Sioui. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédé. Elle laisse dans le deuil son aidant naturel depuis de plusieurs années: Denis Gaudreau qui lui a apporté support jusqu'à la fin de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.