TURCOTTE, René-Jean



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 avril 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé M. René J. Turcotte, époux de feu Marie-Paule Fillion Turcotte, fils de feu Germaine Roy et de feu Lauréat Turcotte. Il demeurait à Québec et a eu une longue carrière de 43 ans comme conseiller en placement (valeurs mobilières). A complété cette dernière chez CIBC Wood Gundy en 2011 à 74 ans.La famille vous accueillera à lade 13 h à 16 h.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Marie-Chantal Turcotte (Stephan Keet) et son fils Bruno (Nathalie Ducharme); ses petits-enfants: Anne-Frédérique Turcotte, Élizabeth Turcotte (Victor Bourassa) et Pierre-William Turcotte (Gabrielle Michaud). Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Lorraine (feu Dr Roger Darveau), Yves M.S.C. (amie proche Yvette Châles), feu Roger (Lucienne Gosselin), feu Bibianne (feu Don Guertin), Lise (feu André St-Ignan), Victoire (Fernand Bujold), Julienne (feu Adelin Bouchard), feu Pauline (feu Georges Morneau), feu Gaetan (feu Colette Perron), feu Gaston (feu Régine Bélanger), Marc (Francine Veilleux), feu Murielle ( feu Roch Leclerc), Gilles (Nicole Vallière); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, Tél. : 418-683-8666.