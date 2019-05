VERRET, Françoise Bergeron



À l'Hôpital Général de Québec, le 16 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Françoise Bergeron, épouse de feu monsieur Claude Verret, fille de feu monsieur Henri Bergeron et de feu dame Antoinette Déry. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Gilles (Shelley Rosengren), Marthe (Pierre Gauvreau), René (Hélène Masson) et Suzanne; ses petits-enfants: Pascale, Pierre-Luc, Marie-Pier, Guillaume, Marc-Antoine, Émilie, Jonathan et Éliz; quatre arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Ernest, feu Claude (feu Solange Brassard), Simone (feu Paul Roy) et feu Louise (feu André Desrochers); plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tous les aides-soignants de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux bénévoles de la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale, Centre d'hébergement de l'Hôpital général de Québec, 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Qc) G1N 2W1, tél : 418-691-0766 site internet: www.fondationfais.org.