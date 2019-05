GAMACHE, Raymond



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 mai 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Raymond Gamache, époux de madame Claire Dostie. Il était le fils de feu madame Dorilda St-Hilaire et de feu monsieur Charles-Eugène Gamache. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 13h30 à 17h et de 19h à 21h; le dimanche 26 mai 2019, de 10h à 11h45.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Claude, Hélène et Simon; son frère Paul-Henri (Audrey Lefebvre); ses sœurs: Denise, Lise (Denis Tremblay); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Dostie: Yvette (André Brochu), feu Gaétan (Louise Monette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s.