CORRIVEAU, Dora Langis



À l'Hôpital de Montmagny, le 12 mai 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Dora Langis, épouse de feu monsieur Jean-Marie Corriveau. Elle était la fille de feu monsieur Épiphane Langis et de feu madame Élise Tardif. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pauline (Alexandre Dumas), Rachel, Andrée (Gilles Morin), Joane (Sylvain Bernier), ses petits-enfants : Étienne, Charles et Jean-Philippe Dumas, François et Louis-Pierre Morin, Julie et Philippe Caron et leurs conjoint(e)s, ses arrière-petits-enfants : Léonard, Victor, Louis, Arthur, Paul, Renaud, Jérôme, Samuel, Alexandre, Xavier, Raphaël-Enzo, Doralie et Kelyan, ses frères et sœurs : feu Jean-Claude (feu Jeannine Pitre, Rose Fortin), feu Rachel, Louis (Rolande Caron), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau : feu Alexandre (Hélène Charlebois), Donat (feu Berthe Blanchet), feu Laurence (feu Lucien Harvey), René (feu Annette Cloutier, Lucia Gaudreau), feu Alcide (Solange Caron), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la médecine-chirurgie de l'Hôpital de Montmagny, ainsi que Dre Alissa Clavet pour les bons soins prodigués. Un remerciement spécial au personnel dévoué de la Résidence des ainés de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la