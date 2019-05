TREMBLAY, Lucille



À hôpital de Jeffery Hale, le 16 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Lucille Tremblay, fille de feu dame Marie-Jeanne Savard et de feu monsieur Louis-Joseph Tremblay. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h à 10h15.le samedi 25 mai 2019 à 10h30. Les cendres seront déposées au Columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-René (France Mathieu), Marlène (Georges Desjardins), Marcel (Danielle Bellefeuille), Éric (Carole Potvin); le père de ses enfant Léopold Girard; ses petits-enfants : Kevin, Tracie, Yohan, Tina, Simon, Cyndie, Ian, Catherine, Maxime, Simon, Marie-Pier; ses arrière-petits-enfants : Frédérique, Mariska, Gabrielle, Antoine, Louis-David, Magalie, Mathis, Émile, Olivier; ses frères et soeurs: feu Rita ( feu Tommy Cordo), feu Gérard (feu Yvette Caron), feu Robert (Ghislaine Simard), feu Rolande (feu Edmond Arseneault), feu Raymonde (feu Gérald Ouellet), feu André ( feu Maria Beaulieu), feu Noël (Claudette Villeneuve), Jeannine (feu Bruno Talbot), ainsi que de ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Girard, de nombreux neveux et nièces, parents et amis.