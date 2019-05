GIGUÈRE, Jacques



Au CHSLD Saint-Antoine, le 5 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jacques Giguère, époux de feu madame Fernande Beaulé. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil son fils Martin (Nadine Blanchette); sa petite-fille Claudine; ses frères et sœurs: feu Roland (Monique Croisetière), Pauline (feu Léopold Emond), feu Raymond (Gemma Plourde) feu Paul (Liliane Beaudry), feu Jean (Nicole Drouin), Claude (Suzanne Richard) et Nicole (Jean-François Denis); sa compagne Jeannine Garneau; ses beaux-frères et belles-sœurs (famille Beaulé): Marie-Claire (Guy Tanguay), Louisette Tessier, Ginette St-Pierre et Maurice Carrier. Il laisse également dans le deuil les familles Caron et Ouellet ainsi que ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Saint-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-Vanier, 260, Avenue Bélanger, QC, G1M 1V8.