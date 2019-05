DUFOUR, André



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 mai 2019, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur André Dufour, époux de dame Marcelle Jacques, fils de dame Dolorès Murray et de feu monsieur Aurèle Dufour. Il demeurait au Lac-Saint-Charles. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. La famille recevra les condoléancessous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille : Karine Dufour (Francis Dubé) son petit-fils: Jacob Dubé; sa maman Dolorès Murray (feu Aurèle Dufour); ses frères et sœurs : Francine (Christian Beaulieu), Claire (Alain Dion), Claude (Marie-Hélène Boulé), Michel, Jean; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jacques : Denis (Nathalie Cattaruzi), Yves (Johanne Brûlé), Pierre (Claudette Lessard) ; son filleul Gabriel Jacques et sa filleule Stéphanie Beaulieu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(es).