VILLENEUVE, Carmen Chouinard



Au CHSLD Côté Jardins, Québec, le 18 avril 2019, à l'âge de 96 ans 10 mois, est décédée, entourée de sa famille dame Carmen Chouinard, épouse de feu monsieur Roland Villeneuve. Née à l'Ange-Gardien, le 15 juin 1922, elle était la fille de feu dame Alice Vézina et de feu monsieur Alfred Chouinard. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 25 mai 2019 de 9 h à 10 h 30.Les cendres seront déposées au cimetière de Ste-Pétronille I.O. à une date ultérieure. Madame Villeneuve laisse dans le deuil ses fils : André (feu Suzanne Breton), Michel (Francine Desautels), Jean (Danielle Garceau); ses petits-enfants : Valérie (Sylvain Gravel), Ian-Thierry (Marie-Josée Brochu), Hugo (Pierre Cyr); ses arrière-petits-enfants : Franceska et Ian; son arrière-arrière-petite-fille Roxanne; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs : Louisette (feu Georges-Aimé Vézina), Alfred (feu Rose-Aimée Bouffard), Diane (feu Guy Côté), René (Lorraine Labonté), Claude (Huguette Gaudreault), Brigitte Laperrière (feu Amédée); un ami de la famille André Lafleur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Carmen était également la sœur de : Benjamin (Marguerite Vézina), Juliette (Jean-Charles Côté), Robert (Jeanne D'Arc Roberge), Francine (Jean-Jacques Lefebvre) et la belle-sœur de : Marcel (Simone Courcy), Edouard (Anita Laberge), Arthurette, Georgette (Rosaire Hébert), tous décédés. La famille remercie tout le personnel du 5e Montagne de la Résidence Côté-Jardins pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur. Tél. : 1-888-473-4636, Site : www.fmcoeur.qc.ca.