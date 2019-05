BLANCHET, Carmen Lavertu



Au Centre d'hébergement Champlain-Chamoine-Audet, le 10 mai 2019, à l'âge de 98 ans et 6 mois, est décédée madame Carmen Lavertu épouse de monsieur feu Alexis Blanchet. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Lavertu et de feu madame Laura Blanchet. Elle demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à lale vendredi 24 mai de 9 h à 10 h 30. Les funérailles seront célébrées le vendredi 24 mai à 11 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Magdalen (Réjean Côté), Russell (Jacinthe Parent), son petit-fils et arrière petits-fils: Alexandre et Bastien Côté, ses frères et sœurs Lavertu: feu Annette (feu Napoléon Bilodeau, feu Jules Chabot), feu Thérèsia (feu Lucien Rousseau), feu Roland (feu Gabrielle Parent), feu Fernand (feu Jacqueline Nadeau), feu Armand (feu Suzanne Brunel) et feu Gertude (feu Benoit Lacroix). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blanchet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s de voyage. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel du 2 étage du CH Champlain-Chamoine-Audet, ainsi que le personnel du Pavillon Parent de St-Isidore, pour leur dévouement, leur soutien et les bons soins prodigués à madame Lavertu. La direction des funérailles est confiée à la