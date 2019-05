DEBLOIS, Rolande



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 mai 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Rolande Deblois, fille de feu Édouard Deblois et de feu Adrienne Couture. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denys, feu Louise, Bernard (Bianka Cloutier), Lyne (Jean-Luc Deschênes), Martin (Isabelle Lévesque) et Brigitte (Pierre Guay); ses petits-enfants: Dominique, Danyelle, Caroline, Louis-Jacques, Jean-Gabriel, Sarah-Ann, Félix, Marty, Mérick, Mauranne, Jennylee et Dereck; ses arrière-petits-enfants: Victoria, Édouard, William, Élisabeth et Lilou; ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Deblois, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Dre Gabrielle Harvey et le Dr Christophe Hamel, ainsi que tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 13h.