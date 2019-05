CÔTÉ, Lise



Le 10 mai 2019, est décédée au CHSLD Sainte-Anne-de-Beaupré, à l'âge de 74 ans et 8 mois, Mme Lise Côté, épouse de M. André Belley demeurant à Québec.La famille accueillera parents et amis à lale vendredi 31 mai 2019, de 18h à 21h, et le samedi 1er juin, de 8h à 10h30.L'inhumation suivra immédiatement au Cimetière Saint-Charles 1460, boul. Wilfrid-Hamel Québec QC G1N 3Y6. Mme Côté était la fille de feu M. Rosaire Côté et de feu Mme Cécile Doré tous deux de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Outre son époux M. André Belley, elle laisse dans le deuil ses enfants : Christine (Guy Niquay), Louis, Denis (Karine Ménard) et Andréanne (Constant Blais) ainsi que ses petits-enfants: Coralie, Rose-Marie, Elliot, Jonathan, Laurie, Clara et Raphaël; ses frères et sœurs : feu Pauline (Charles Régnier), feu Anita, feu Brigitte (Benoît Perrin), feu Rémi et Luc-André (Cindy Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Belley: feu Jacques (Louisette Plourde), feu Jacqueline (Martial Gaudreault), feu Huguette, feu Laurent (Lisette Potvin) et Michelle (Lauréat Girard); ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un merci spécial au personnel du CHSLD Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré ou à la Société Alzheimer de Québec.