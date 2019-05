THOMAS, Claudine



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 9 mai 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Claudine Thomas. Elle était la fille de feu monsieur Michel Thomas et de feu dame Hélène Hall. Elle demeurait à la résidence la Champenoise.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants : Carmen, Gilles, Guy et Colette ainsi que sept petits-enfants et six arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil trois sœurs un frère un beau-frère, une belle-sœur, une belle-fille ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Deux sœurs et trois frères l'ont précédé. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité coronarienne et les soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. À la mémoire de Claudine, des dons peuvent être faits à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec, QC G2J 1B8 , tél. : 418-682-6387.