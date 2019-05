GIROUX, Hervé



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 24 avril 2019, à l'âge de 67 ans et 11 mois, est décédé monsieur Hervé Giroux, fils de feu Henri Giroux et de feu Anita Paradis. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Liliane (feu Gérard Lemelin), Rolande (feu André Sirois), Hélène (feu Jean-Guy Lachance), feu Normand (Francine Roy); sa belle-sœur Lise Sansfaçon; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Une mention toute particulière à madame Lyne Tanguay, sa famille d'accueil, pour avoir pris soin de Hervé. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Antoine pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Plein Potentiel, jadis Fondation du CRDIQ, 5225, 3e Avenue Ouest, Québec, Téléphone : 418 622-4290 https://fondationpleinpotentiel.com/