ARSENAULT, Donat



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 mai 2019, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédé monsieur Donat Arsenault, époux de feu madame Isabelle Jomphe. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Ghislain, Donald (Guylaine Bégin), Michelle (Jacques Sirois) et Nathalie (Gaétan Carrier et mon grand ami Steve Bouchard); ses petits-enfants: William, Nicolas, Guillaume, Alexandre, Marianne (Maxime Nolin-Gosselin), Alyssa (Tommy Pelletier) et Emilie (Alexandre Mayrand); ses arrière-petits-enfants: Justine, Éliane, William, Audrina et Amélia; ses frères et soeurs: Madeleine, Esther, Alcide, Yvon, Marcel et leurs conjoint(e)s; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Jomphe: Grégoire (Marjolaine Allard) et Lina (Camil Racine); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 10h.