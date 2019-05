LABBÉ, Simone



Au centre d'hébergement de Lévis, le 7 mai 2019, entourée de tous les siens, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Simone Labbé, épouse de feu monsieur Paul-Émile Bernard. Elle demeurait à Lévis (secteur Lauzon).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 14h.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Madame Labbé laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (Daniel Dumont), Jacques (Christiane Bergeron), feu Francine (Gilles Bussières), Guy (Martine Cantin), René (Louisette Bourget), Denis (Jo-Anne Charest), Marc (Kathleen Latour) et Martine (Yves Bolduc); ses petits-enfants: Sébastien, Gabriel et Christian Dumont, Esther Bernard, Isabelle et Bernard Bussières, Claudia Bernard, Arnaud et Tristan Bernard, Joannie et Simon Bolduc; ses arrière-petits-enfants: Mathieu, Frédérique et Jérémy Dumont, Sam Bussières et Kayliane Bernard Bédard; ses sœurs et frères: Rita, Yvette, Thérèse (Gaston Blouin), Louisette (Roland Bédard), Claude (Henriette Bonneau), Gaston (Francine Gagnon) et Raymond (Michèle Fiset). De la famille Bernard, elle était la belle-soeur de: Lise Bernard (Benoit Guay), Fernand Paquet (feu Yolande Bernard) et feuYvon Bernard (Pauline Soucy). Elle laisse aussi plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués à madame Bernard.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 730, avenue Taniata, local 110, Lévis, Québec, Canada, G6Z 2C5, tél : 1-888-387-1230, www.alzheimerchap.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place au salon.