BEAUREGARD, Monique Légaré



Tout doucement à Québec le soir du 11 mai 2019, Monique nous a quittés. Elle était le grand amour de son mari Jacques Beauregard, avec qui elle a partagé 59 années de vie.le vendredi 24 mai 2019 de 19h à 21h et le samedi 25 mai 2019 de 12h à 13h30.Elle était la mère de Christine (Claude St-Jacques), Nathalie (Guy Bédard), Catherine (Benoît Jacques) et Stéphanie (Pascal Samson) et la grand-mère de Francis Beauregard St-Jacques, Elisabeth St-Jacques, William Bédard, Alexandre Bédard, Anthony Jacques, Vincent Jacques, Félix Beauregard-Pepen et Eva Beauregard-Pepen. Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Ginette Légaré (Marcel Brosseau), son beau-frère Jacques Maheux (feu Micheline), ainsi que plusieurs neveux, nièces et son ex beau-fils Alexis Pepen. L'ont prédécédée son père Elphège Légaré et sa mère Alberta Robert autrefois de Granby, ses frères et sœurs : Guy (Jeanne Daigneault), Gilles (Pauline Thibaudeau), Fleurette (Georges Proulx), Georgette (Aurèle Caron) et Micheline. Monique incarnait la beauté, la grâce et la bonté. Elle vivra à jamais dans le cœur de ceux et celles qui l'ont aimée. La famille tient à remercier le personnel du département de neurologie de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, département de neurologie, 10, rue de l'Espinay, Québec QC, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.ca.