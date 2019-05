GAUTHIER, Paul-Émile



Au CHSLD de Pont-Rouge, le 15 mai 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Paul-Émile Gauthier, fils de feu monsieur Rosaire Gauthier et de feu madame Louise-Anna Blanchette. Il demeurait autrefois à St-Basile. Monsieur Gauthier laisse dans le deuil ses enfants : feu Frank, Dave, Frank; ses petits-enfants: Entoine et Vincent; ses frères et sœurs : Fernand (Normande Thibodeau), Ghislaine, feu Huguette (feu Florent Chantal) et Lise (Jean-Claude Bédard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement aux personnel et aux bénévoles du CHSLD de Pont-Rouge et de St-Casimir pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Un merci à toutes les personnes qui lui ont rendu visite. Monsieur Gauthier ne sera pas exposé.et de là au cimetière de St-Basile. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 11h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3. www.cancer.ca