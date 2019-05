LÉGÈRE, Élizabeth



À l'institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 11 mai 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Élizabeth Légère, fille de dame Alice Robichaud et de feu monsieur Ephrem Légère. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h à 13h etLes cendres seront déposées au cimetière de St-Ambroise (277, rue Racine, Loretteville (Québec) G2B 1E7) sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants ; Daniel Verret (Marie-Helen Gauvin), Marcel Verret (Dominique Pageau), Michel Verret (Linda Garneau), Alain Verret (Cindy Raymond) ; ses petits-enfants et arrière- petits-enfants. Elle était la sœur de feu Léa (feu Marcel Lauzon), Marie, feu Lionel, feu Gilberte (feu Armand Hamel), feu Hilaire, feu Anita (Maurice Perreault), feu Ghyslaine, Doris (feu Gérard Bédard), Florence (Eric Hirchi) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant-Soleil, 2160, rue Cyrille-Duquet, bureau 200, Québec (Québec) G1N 2G3, tél.: 418 683-2323, téléc.: 418 683-9887, site Internet : www.operationenfantsoleil.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.