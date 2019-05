PAQUET, Jacqueline Pichette



À l'Hôpital Général de Québec, le 5 mai 2019, à l'âge de 89 ans 9 mois, est décédée dame Jacqueline Paquet, épouse de feu monsieur Paul-Henri Pichette. Née à Québec, le 13 juillet 1929, elle était la fille de feu dame Béatrice Harris et de feu monsieur Eugène Paquet. Elle demeurait à Québec.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 11h. L'inhumation aura lieu par la suite au cimetière de Giffard. Madame Paquet laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Hélène Dubois), André (Susan Laroche), Réjeanne (Ghislain Perron); ses petits-enfants: Julien Pichette (Julie Chouinard), Jérôme Laberge, David Laberge (Caroline Fortin) et leur père Guy Laberge; son arrière-petite-fille Mia Pichette; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Gisèle Boudreault (feu Donat), Henriette (feu André Dufresne), Annette (feu Benoît Bouchard, ami Jean-Jules Fortier), Denise (feu Rolland Taillon), Ghislaine (feu Jean-Yves Gaudreault), Bérangère Pichette (feu Eddy Blouin) ainsi que plusieurs neveux et nièces des deux familles. Elle était également la sœur de: Marguerite (Raymond Bertrand), Armand (Rachel Villeneuve), Juliette et la belle-sœur de : Rollande Pichette (Fernand Boucher), Madeleine Pichette (Roger Boivin), Magella Pichette, Gisèle Pichette (Jean-Paul Joncas), Louisette Pichette (feu Rolland Rousseau), tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Université Laval, site : www.ulaval.ca, Tél. : 418-656-3292. Les Funérailles sont sous la direction de