VACHON, Alice



Le Complexe Funéraire Jacques Couture vous informe, subitement à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, est décédée le 16 mai 2019 à l'âge de 97 ans, Madame Alice Vachon, épouse de feu Jean-Paul Chenard. Elle était domiciliée à Victoriaville et autrefois de Laurierville. Elle était la fille de feu Thomas Vachon et de feu Marie-Anne Labbé.La famille reçoit les condoléances le vendredi 24 mai de 18h à 21h et samedi jour des funérailles à compter de 9h30 auMadame Alice Vachon laisse dans le deuil son fils Rémi Gibara époux de Suzanne Giasson, ses petits-enfants: Vincent (Audrey Dufour) et Audrey ainsi que ses arrière-petits-enfants: Anaïs, Liam, Maly et Amy. Elle est allée rejoindre sa famille tous prédécédés: Marie-Ange (Émilien Sylvain), Anna-Marie (Gérard Savoie), Adrien (Gilberte De la Durantaye), Cécile (Ernest Bourassa), Imelda (Gervais Boissonneault), Antoinette (Rosaire Roussin), Marie-Blanche, Arthur Vachon (Hélène Samson), Irène (Albert Germain) et Grégoire (Irène Cyr). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC. Les formulaires seront disponibles à la maison funéraire. Nos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvés par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au