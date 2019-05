GODBOUT, Jean-Yves



Au Jardins du Haut Saint-Laurent, le 7 mai 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Godbout, retraité de l'enseignement, fils de feu madame Yvette Bornais et de feu monsieur Jean-Paul Godbout. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil sa tante madame Françoise St-Hilaire (feu Michel Godbout), ses cousins et cousines des familles Godbout, Bornais, Létourneau, St-Hilaire, Desrochers, Girard et Roberge, ainsi que ses ami(e)s. Un remerciement spécial à tout le personnel de la résidence Jardins du Haut-Saint-Laurent. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-6241, Courriel : info@diabec.com, Site web :www.lesdiabetiquesdequebec.org. ou la Fondation Jardins du Haut-Saint-Laurent, 4770, rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 0K9, téléphone : 418-872-4936, site web :www.jardins-hsl.comDes formulaires seront disponibles sur place ou un organisme de votre choix.