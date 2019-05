PELLETIER, Denis



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 10 mai 2019, à l'âge de 52 ans, est décédé monsieur Denis Pelletier, conjoint de madame Christine Lessard, fils de Ginette Plante et de feu Laurent Pelletier. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances auà compter de 8h.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles: Marie-Kim (Maxime) et Léa-Maude; son beau-père Hervé Lessard (feu Lise); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Lessard: Nathalie (Sabir), Martine (Sonia) et Martin (Chantal); ses filleules: Chloé et Nayira; son frère Christian; sa sœur Nathalie; ses amis: Michel Carrier et Jacques Lacroix; ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bur. #214, Québec, tél. : 418 683-8666, www.cancer.ca ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue Saint-Louis, 2e étage, Lévis, Québec, téléphone : 418 903-6177, www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.