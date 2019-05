OSTIGUY, Flore-Ella



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 17 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Flore-Ella Ostiguy, fille de feu madame Ella Charland et de feu monsieur Rodrigue Ostiguy. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son filleul Richard Godin, son cousin Jules Charland, ses cousines : Julienne Charland et Claire Talbot; sa petite-cousine Ghislaine Laverdure ainsi que plusieurs autres cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles de madame Ostiguy auront lieu ultérieurement à Nicolet. Ses cendres y seront inhumées.