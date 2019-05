AVOSSA, Robert



Aux soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hales, le 17 mai 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Robert Avossa, conjoint de madame Hélène Lessard. Il était le fils de feu Vincent Avossa et de feu Marguerite Lattard. Il demeurait à Québec (arr. Sillery-Ste-Foy).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15h à 17h.Outre sa conjointe Hélène, il laisse dans le deuil son fils Joël-Vincent (Myriam Thibault), sa petite-fille Éva; ses frères: feu Georges, feu André (Carmen Rabassa); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard: Gilles (Louise Bourque), Céline, feu Denise, feu Louis (Christine Vachon); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et bons ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Qc Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.