MORISSETTE, Monique Wiseman



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 mai 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Monique Wiseman Morissette, épouse de feu Monsieur Edmond Morissette. Elle demeurait à Québec., et de là au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille recevra les condoléances à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane, Murielle (Jean-Marc Hamel), Huguette, Guy, Denise et Carmen Couture; ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, en particulier le Docteur Yves Houle, pour les bons soins, l'écoute et la présence témoignés à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Notre-Dame-de-Québec pour l'église Notre-Dame-de-la-Garde, 761, boulevard Champlain, Québec (Qc), G1K 4J6. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.