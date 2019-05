DUCHESNE, Rosaire



Au CHUL, le 20 mai 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Rosaire Duchesne, époux de dame Rita Lavoie. Il demeurait à Cap-Rouge, autrefois à Charlesbourg-Ouest.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rita; ses enfants : Danielle (Lionel Leclerc), Johanne (René Laprise), Claude et Michel; ses petits-enfants : Luc Leclerc (Julie Plamondon), Sophie Leclerc (Dominic Drolet) et Marie-Josée Laprise (Gabriel Tremblay-Parent); ses arrière-petits-enfants : Jolyane, Étienne, Justine, Ludovic et Lucas; ses frères et sœurs : feu Jean-Charles (feu Dolorès Rivard), feu Hélèna (feu Napoléon Cloutier), feu Odilon (feu Yvonne Daigle), Mariette (feu Armand Latouche), Charles-Albert (Alice Blouin), Jean-Paul (Lina Veilleux) et Charles-Aimé (Sylvianne Deblois); sa belle-sœur Lucille Lavoie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille exprime ses remerciements au personnel soignant du CHUL au 4e Sud-Est médecine et soins palliatifs pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.