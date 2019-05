DUQUETTE, Marcel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 mai 2019, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédé monsieur Marcel Duquette époux de madame Mélina Leclerc, fils de feu Alcide Duquette et de feu Marguerite Turcotte. Il demeurait à Sainte-Claire de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 11h.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Sylvain, Raynald (Manon Gagné), Luce (Gaétan Leblanc), Marie-Claude (Marc-André Gauvreau); ses petits-enfants: Frédéric (Malka Blackburn), Adrianna, Catherine (Francis Doyon), Anthony (Alysson Doyon), Charles, Gabriel, Laurent; ses arrière-petits-enfants: Aurélie, Annabelle et Olivier. Il était le frère de: feu Cécile (feu Roland Bouchard), feu Simone (feu Raymond Brochu), feu Rollande (feu Paul-Émile Morissette), Berthe-Alice (feu Victorin Masse), feu Lucille (feu Jean-Paul Pigeon), Rita (Léandre Morin) et feu Lucien (Adrienne Charron). De la famille Leclerc, il était le beau-frère de: feu Rosaire (feu Thérèse Lapointe), François (feu Ida Pépin), feu Jeannette (feu Joseph Goupil), Marianne (feu André Roy), Maurice (Alice Larivière), feu Marguerite (Germain Roy), Marcel, Pierre (Odette Poulin), André (Jeanne Larivière) et Paul (Denise Landry). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et à tout le personnel du Manoir de la Rive-Claire. La direction des funérailles a été confiée à la