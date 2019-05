LEBLANC, Paul-Émile



Au C.H.U.L., le 12 mai 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Paul-Émile Leblanc, fils de feu Ulric Leblanc et de feu Cécile Godin, époux de feu Carmen Gauthier. Il demeurait à Québec.de 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil ses fils André et Daniel Leblanc; ses petits-enfants Marie-Pier et Stéphanie Claveau; ses frères et sœurs : Jean-Pierre (Gisèle Fraser), Monique (René Pélissier), Jacques (Andrée L'Heureux), Raynald Flageol (Florence Cyr), Louise Flageol (Denis Lapointe) et Pierrette Gauthier (Noël Point) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement le personnel du C.H.U.L. pour les excellents soins prodigués à notre papa. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUL de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5.