MORIN, Rita Boutin



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 30 avril 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Rita Boutin, épouse de feu M. Robert Morin autrefois résidente de St-Lambert de Lauzon et de Sainte-Marie de Beauce. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Marie (Carol Bachenskie), Roger (Suzanne Poirier), René (Sylvie Cloutier), Aline (Robert Mousseau), Alain (Manon Laporte) et Patrick; ses petits- enfants: Kevin (Cécilia Hogan), Scott (Kaitlin Gokey), Laurie (Jean Sébastien Boisvert), Annabelle (Gabriel Faribault), Marie-Pier (Jean-Philippe Duval), Émilie (Richard Bérubé), Christine, Mario, Andrew, Layla (Chrystophe Jodoin) et Cédric; ses arrière-petits-enfants: Zack, Tristan, Élie, Aurélie, Raphaël, Noah, Kylian et Milo; ses frères et soeurs: feu Maurice (feu Mandine Latouche), feu Roland (feu Thérèse Boutin ), feu Cécile (feu Horace Lebel), feu Raymond (feu Lucienne Gosselin), feu Émile (Marie-Paule Dufresne), Lucille (feu Jean-Paul Chartrand),Gérard (Thérèse Larivière), feu Jean-Marie, Jeanne, Rose, feu Pierre-Camille; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Morin: feu Margot (feu Charles Laliberté), Fernande (Yves Bouchard), feu Gertrude (Clément Blanchette), feu Lucille (feu Joseph-Aime Pouliot), Guy (Jeannine Laliberté), Mariette (Paul Pilote), André (feu Miriam Lawson) ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du 4e étage du Centre d'Accueil St- Joseph de Lévis pour tous les bons soins et l'attention apportés à Mme Boutin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, à l'Association pulmonaire du Québec ou à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera aule vendredi 24 mai de 19h à 22h et le samedi 25 mai à compter de 10h.