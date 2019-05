DROLET, Robert



À l'Hôpital St-Sacrement, le 14 mai 2019, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Robert Drolet, époux en premières noces de feu Dame Rose-Aimée Pelletier et en secondes noces de Dame Léo-Cadit Mallet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants. Il était également le frère de feu Marcelle (Magella Alain), feu Jacqueline (feu Clément Pedneault), feu André (feu Pierrette Hudon), feu Adrien (feu Claire Blouin) et le beau-frère de feu Jean-Marie Pelletier (feu Anita Grenon), feu Alice Pelletier (feu Robert Drolet), feu Thérèse Pelletier (feu Eugène Robitaille), feu Françoise Pelletier (feu Paul Marceau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces cousins, cousines autre parents et amis. Il a été confié au :Ses cendres seront déposées au cimetière Belmont le mardi 28 mai à 14h.