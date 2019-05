DION, Bertrand



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, à Lévis, le 17 mai 2019, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédé monsieur Bertrand Dion, époux de dame Rachelle Bernier. Il était le fils de feu monsieur Rosaire Dion et de feu dame Claudia Turcotte. Il demeurait à la Résidence du Précieux-Sang, à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15h à 18h.Les cendres seront placées au Mausolée Mont-Marie à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Claude, Robert (Tinh-Man Luong) Caroline (Francesco Pasin) ; ses trois petits- enfants adorés: Cecilia et Massimo Pasin, Iris Luong-Dion; ses frères et sœurs: feu Philippe (Rose-Éva Corriveau), Laurette (feu Omer Côté), Aline (feu Gérard Royer), Maxime (Gertrude Brouard), feu Maurice (Yolande Labonté), Yvette (feu Alfred Pelchat), Réal (feu Ida Roy, Raymonde Fournier), Pierrette (Odilon Pelchat), Jacqueline (Arthur Savoie); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier: Monique (feu Harmel Simard, feu Léopold Gourde), Marius (Marie-Jeanne Dumont), Nicole (André DeBlois), Marie-Paule (René Demers), Denis (Claudette Dubois), Francine (Henri Veilleux), feu Clermonde (feu Benoît Breton, feu Martial Breton), Donald (Aline Morin), ainsi que ses filleuls Johanne Simard et Rémi Royer, et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le CLSC de Lévis pour son aide inestimable, ainsi que le personnel de la Résidence du Précieux-Sang et de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leurs bons soins. Les témoignages de sympathie peuvent être transmis sous forme de dons à la Maison de soins palliatifs du Littoral et à la Société canadienne du cancer.