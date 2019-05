CASEAULT, Cécile Pichette



A l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 mai 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Cécile Pichette, épouse de feu M. Gérard Caseault et fille de feu M. Louis Pichette et de feu Mme Alma Bolduc. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi le 24 mai de 19h à 21h au centre commémoratif, jour des funérailles, la famille vous accueillera directementà compter de 12h.Madame Pichette laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Daniel Savard), Line (Fabrice Tremblay), Diane, Nicole (Denis Langevin), Pierre et Alain (Karyne Trachy); ses petits-enfants: Daniel Asselin, Jenny et Isabelle Caseault-Lapointe, Benoit Davidson- Caseault, Katherine Blouin, Pierre-Olivier et Estelle Caseault, Kélyane et Kyana Caseault, ainsi que Romane et Jeanne Tremblay, Valérie et Elaine Langevin; ses sœurs: Mercedes (feu Geoffroy Huot) et Jeanne (feu Clément Racine) et sa belle-soeur Lorraine Thomassin; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Caseault : Yvette (feu Antonio Gariépy), Liliane (Jacques Chalifour), Jacques (Colette Plante), Suzanne (Jacques Bonneau) et Lise (feu Claude Thomassin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la soeur de feu Cyrias (feu Marie Blouin), Rosario, Germaine (feu Jean-Louis Gagnon), Rosaire et Jacqueline Pichette et la belle-sœur de feu Laurent, André, Denise (feu André Paquet), Lucien et Noël Caseault. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec G1L 3L5.