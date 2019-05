BOISVERT, Gaston



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 10 mai 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Gaston Boisvert, époux de feu madame Doris Demers. Il demeurait à St-Rédempteur. Il laisse dans le deuil ses fils Martin Boisvert (Ginette Sylvain) et Dany Boisvert (Louise Bergeron), sa fille Nancy Boisvert (Georges Beaurivage) et ses petites-filles Selina, Alex, Ali; ses frères et sœurs : Jacqueline, Diane, Ronald (Francine Bélanger), Gaétan (Johanne Jobidon), Chantal (Daniel Lapierre), Rita Roy (feu Claude Boisvert), Geneviève Prévost (feu Bruno Boisvert); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Demers, ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille désire remercier Edith Lévesque et Jean Desroches ainsi que le personnel des soins palliatifs du l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.où la famille vous accueillera à compter de 9h. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, www.diabete.qc.ca. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire