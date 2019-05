LAVOIE, Ghislaine



À son domicile, le 16 mai 2019 à l'âge de 75 ans, est décédée dame Ghislaine Lavoie, épouse de monsieur Claude Martel, fille de feu Pierre Lavoie et de feu Gloria Melançon. Elle demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.et de là au cimetière de la fabrique Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La famille vous accueillera à l'église 2 heures avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Claude Martel; ses enfants : Christine Martel (Michel Gagnon), Léanne Martel, Sylvain Martel (Carlene Montgomery), José Martel (Estelle Tancrez), Mélanie Martel (Victor Morais); petits-enfants : Catherine Bossé (Pier-Yves Busque et leurs enfants, Gloria, Charlie et Olivier), Joanie Bossé (et sa fille Malorie), Tania Alain (Joël Lapierre et leurs enfants Alexandre et Mégane), Pamela Alain (Stéphan Daudelin), Claudia Alain, Sarah-Eve Alain, Frédérique Martel, Élie Tancrez-Martel; : ses très chers ami(e)s, Jean-François Ménard et Audrey Piché (et leurs enfants Philippe et Édouard); ses frères et sœurs: Lise, Richard, Ginette, Michel, Denis, Jacques, Yvon, Linda et Pierre; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Martel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel des soins palliatifs du CLSC de la Jacques-Cartier pour leur attention bienveillante, leur accompagnement dans cette épreuve et les bons soins prodigués. Un merci tout spécial au gens qui ont accompagné et soutenu, le conjoint de celle-ci dans cette épreuve qui est le cancer. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.