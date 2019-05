GOSSELIN, Georgette Raby



Mme Georgette Raby nous a quittés le 8 avril 2019, à l'âge de 89 ans et 10 mois, à l'Hôpital de Montmagny. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Marc Gosselin et la fille de feu monsieur Pierre Raby et de feu madame Ida Thibault. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Le samedi, 25 mai 2019, la famille recevra les condoléances à compter de 10h à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves (Gabrielle Nadeau), Marie-Hélène (Dr Platon Papadopoulos), feu Donald, Lynn, Chantal (Dominique Viens), Herman et Annick (Réjean Deschamps); ses petits-enfants et son arrière-petite-fille: Jonathan Gosselin, Kévin Gosselin (Christine Côté) et leur fille Isabel, Rania Gosselin-Papadopoulos (César Kagamé), Nayla Gosselin-Papadopoulos (Nicholas Haddad), Carine Gosselin-Papadopoulos, Christina-Eleni Papadopoulos, Pierre-Louis Gosselin-Lavoie (Lisa Andrews), Catherine Gosselin-Lavoie, Olivier Gosselin-Viens. Elle était la sœur de: feu Marie-Paule, feu Lionel (feu Rolande Bouchard), feu Jacqueline (feu René Noël), Pierrette (Réal Montminy), feu Claude (Irène Beaulieu), Gaétan (Suzanne Locas), Raymond (Gisèle Gamache), François (Pierrette Houle), feu Jean-Marie (Iseult Roy), Carmelle (feu Gérard Boulianne), feu Denis (Thérèse Côté), Thérèse (Benoît Routhier). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces des familles Raby et Gosselin ainsi que cousins, cousines et amies. Ses enfants tiennent à remercier sincèrement les intervenantes du soutien à domicile du CLSC de Montmagny, le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny, ainsi que le docteur Mathieu Mercier, son médecin de famille et le docteur Renaud Asselin qui l'a assistée en fin de vie. La famille vous saurait gré d'exprimer toute marque de sympathie par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la Maison funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la