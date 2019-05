VERMETTE, Roger



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 4 mai 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Roger Vermette, époux de madame Denyse Tessier, fils de feu madame Alma Bélanger et de feu monsieur Gérard Vermette. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 8 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse Denyse Tessier; ses enfants: Denys (Johanne Lescault) et Jean (Martine Venne); ses petits-enfants: Frédérike (Jérémy), Félix-Antoine (Frédérique) et Jonathan; sa belle-sœur: Jacqueline (feu Marc Moisan); ses nièces: Sylvie et Chantal Moisan, ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel de la Roseraie, ainsi qu'au personnel infirmier du 7e étage de l'hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, Tél : 1 800 565-4515 Site web : www.rein.ca/quebec. Des formulaires seront disponibles sur place.