GARNEAU, André



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 9 mai 2019, à l'âge de 67 ans et 5 mois, est décédé monsieur André Garneau, fils de feu madame Yvette Lavoie et de feu monsieur Paul-Henri Garneau. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation se fera au cimetière St-Ignace-de-Loyola. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Rolande (Jean Therrien), Robert (Loraine Genest) et Thérèse (René Gingras); ses neveux et nièces: Alain Therrien (Catherine Carey), Michel Therrien (Paul Lefort), François Therrien (Sylvie Bouffard), feu Denis Garneau, Serge Garneau (Alexandra Boivert), Vincent Garneau (Marie-France Bédard), Christian Gingras (Isabelle Vachon), Stéphanie Gingras (Chrystian Couture) et Frédéric Gingras, ainsi que plusieurs arrière-petits-neveux, arrière-petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des remerciements spéciaux à l'équipe des soins palliatifs du foyer Charlesbourg et du CLSC la Source, particulièrement le Dr Paquette.