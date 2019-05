BOILARD, Dr Charles



À l'Hôpital Laval, le 18 mai 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Dr. Charles Boilard, fils de feu dame Donalda Loiselle et de feu monsieur Ernest Boilard. Il était l'époux de feu dame Marie-Paule Paradis. Il demeurait à Québec.le samedi 25 mai 2019 de 10h30 à 13h30.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Maurice Cyr), Élisabeth, Jean (Brigitte Marcoux), Guy (Lucie Aubin), Charles (Louise Dionne) et Martin (Chantale Tremblay); ses 10 petits-enfants : Jean-Philippe (Anne-Marie), Étienne (Isabelle), Vincent (Valérie), Ann-Sophie (Jean-Michel), Anthony (Élisabeth), Catherine (Dérick), Marie-Philippe, Jean-William (Debbie), Stéphanie (Frédéric) et Alexis; ses arrière-petits-enfants : Rosalie, Olivier, Anaïs, Noémie, Charlie-Rose et Béatrice; ses belles-sœurs : Lily Champagne (feu Jos Boilard) et Colette Lavoie (feu Laurent Boilard), ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence St-François de Charlesbourg et le personnel de la gériatrie de l'Hôpital Laval pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.