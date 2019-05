ROY, Richard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 mai 2019, à l'âge de 63 ans est décédé monsieur Richard Roy, époux de madame Céline Gagnon, fils de monsieur Lucien Roy et de madame Doris Boutin. Il demeurait à Lévis, autrefois de Saint-Raphaël de Bellechasse. Il était propriétaire de la compagnie Construction Rénovation Richard Roy. La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Il est allé rejoindre sa fille Catherine et il laisse dans le deuil son épouse, ses filles: Stéphanie (Pierre-Luc Blais), Mylène (Charles-Antoine Carrier); ses petits-enfants adorés: Evelyne, Loïc et Sarah-Jeanne. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon, ses oncles, tantes, filleul(e)s, neveux, nièces, cousins, cousines, ses partenaires d'affaires ainsi que ses précieux ami(e)s. Un remerciement spécial au département d'oncologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place.