APRIL, Claude



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 10 mai 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Claude April, époux de madame Carole Bilodeau.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h45.. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Priscilla et Élodie (Anthony Crofton); ses frères et sœurs: Louise (Paul Potvin), feu Jacques (France Simard), Christiane (André Soulard), André (Martine Dubuc) et Sylvie; sa belle-sœur Louise Bilodeau ainsi que tous ses neveux et nièces, et ses amis qu'il aimait tant, dont Guy, Jean-Marc et Pierre. Une pensée également pour ses patients qui étaient si importants pour lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à The Cholangiocarcinoma Foundation. Site web : cholangiocarcinoma.org