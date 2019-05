POULIOT, Georges



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 11 mai 2019, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédé monsieur Georges Pouliot, époux de feu Jacqueline Plamondon, fils de feu madame Marie-Louise Jouvain et de feu monsieur Alphonse Pouliot. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 14h à 16h.Il laisse dans le deuil son beau-frère et ses belles-sœurs: Véronique Plamondon et Marcel Giroux, Paula Côté (feu Jacques Plamondon), Denise Verreault (feu Raymond Plamondon) et Rose Tremblay (feu Pierre Plamondon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pouliot et Plamondon. Un merci spécial au personnel du Centre Champlain-Des Montagnes pour le respect et l'amour qu'ils lui ont donnés à la fin de sa vie.