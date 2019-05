CADORET, Marie-Reine



Le 12 novembre 2018 est décédée Mme Marie-Reine Cadoret, à l'âge de 102 ans et 6 mois. Elle était l'épouse de feu Théophile Fontaine, la fille de Joseph Cadoret et d'Alvine Roberge. Elle habitait à Saint-Jean-Chrysostome. Elle laisse derrière elle ses enfants: Réjean, Lise, Gaétan (Diane Plante), Richard (Darquise Cantin), Huguette, Joscelyne (Irenée Samson); ses petits-enfants: Guillaume (Maryse Bossé), Stéphane, Nicolas (Sylviane St-Pierre), Mathilde, Thomas (Manon Baillargeon); ses arrière-petits- enfants: Victor, Émily, Évelyne, Julia, Damien, Jules et Laurie ainsi que ses neveux et nièces. La famille recevra les condoléances au complexedès 15h.