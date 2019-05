LÉVESQUE, Thérèse Coulombe



Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, le 1er mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée paisiblement et entourée de sa famille, madame Thérèse Coulombe. Elle est retournée auprès de son époux Rodrigue Lévesque et de ses parents Irène Laverdière et François Coulombe. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Laurette, Lucie, Simone, Roland, Claire, Paul-Émile, Jeanne-d'Arc, Lucille et leur conjoint ainsi que son petit-fils Charles-Adam. Elle demeurait à Duberger.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belle-fille: Lucie (Claude Pageau), Diane (André Payette), Céline (Normand Genest), Benoît (Joane Fournier), Brigitte (Gaétan Sévigny) et Anne-France Gagnon; ses petits-enfants et leur conjoint: Marie-Claude (Yves), Philippe-Alexandre, Mélanie (Jonathan), Pierre-Luc Pageau; Éric (Suzie), Stéphane, Andrée-Anne (Olivier), Sharlène (Éric) Payette; Sabrina (François), Laurie-Ann (Brian), Léonie (Raphaël) Genest; Samuel et Olivier (Rosalie) Lévesque; William (Anne), Camille (Pier-Luc) et Gabrielle (Frédéric) Maranda; ses arrière-petits-enfants: Nathan, Nolanne, Mila, Laurélie, Zackaël, Léo, Anne, Charles, Jack-Félix, Émile, Ryan, James, Pamela, Dereck, Lily, Stella, Romie, Aaron, Milan et Lou-Ana; ses frères et sœurs: Bernadette (Gérald Brinkmeier), Jean (feu Gisèle Leblanc), Adrien, Maurice (Francine Pouliot) et Cécile; ses belles-sœurs: Huguette et Lise; son beau-frère Serge Lévesque et leur conjoint; ses filleuls: Martin Lachance et Louis-Jean Brinkmeier. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD Champlain-des-Montagnes pour leurs soins empreints d'empathie et de chaleur humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.