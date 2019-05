GERMAIN, Yvon



À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 17 mai 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Yvon Germain, époux de madame Francine Genois, fils de feu monsieur Marcel Germain et de feu madame Murielle Naud. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances, à partir de 14 h,sous la direction duYvon laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Sonia, Cathy (Sabrina Bouffard Hamel), Sophie (René Lavoie), feu Steeve; ses petits-enfants: Amilya et Rosalie; Alysun et Meggy; Mégane, Alexis et Rébecca; Maude; ses soeurs, beaux-frères et sa belle-soeur: Carole (Guy Gingras), Johanne (René Côté), Line (Denis Godin), Marie-France (Christine Plamondon), Marie; sa belle-mère Lucille Noël Genois; ses beaux-frères et belles-soeurs: Guy Genois, Jacques Genois (Josée Germain), Johanne Genois ainsi que ses oncles et tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du 3è étage des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Qc, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca