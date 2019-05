DUMAS, Aline



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 30 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Aline Dumas, fille de feu dame Anne-Marie Samson et de feu monsieur Gérard Couillard Dumas. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil sa sœur Lucette Dumas (feu Roger Dion) et son frère Marcel Dumas. Elle était la sœur de: feu Jean-Charles, feu Raymond (feu Loretta Lantier), feu Gilles (Thérèse Daoust), feu Thérèse, feu Armand (feu Aline Lantier), feu Jeannine (feu Rosaire Pépin) et feu André. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour les bons soins prodigués et l'attention apportée durant de nombreuses années. Elle souhaite également remercier tout le personnel soignant de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bureau 202 Québec (Qc), G1M 3H6, Tél. : 418-529-9742.