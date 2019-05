BASTONNAIS, René



Au CHUL, le 9 mai 2019, à l'âge de 71 ans et 7 mois, est décédé monsieur René Bastonnais, époux de madame Marjolaine Boutin, fils de feu madame Simone Claveau et de feu monsieur Léopold Bastonnais.Selon ses volontés il n'y aura pas de funérailles et la famille se recueillera en toute intimité. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles: Karine et Maude; ainsi que ses petits-fils: Charles et Gabriel. Également, ses sœurs: Lise et feu Manon (Denis); son frère Renald, ainsi que son beau-frère et belles sœurs de la famille Boutin: Philippe, Diane et Céline. Sont aussi attristés de son départ ses neveux et nièces, les membres de son club de pêche ainsi que de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Département de cardiologie, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org.