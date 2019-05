BEAULIEU, Jean-Charles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 mai 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Jean-Charles Beaulieu, époux de madame Suzanne Vallée, fils de feu dame Marie-Thérèse Morin et de feu monsieur Roméo Beaulieu. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres,de 9h à 11h auL'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne Vallée; ses enfants: Michel, Ellen, Johanne et Micheline ainsi que François et Louis Pageau, fils de Suzanne. S'ajoute onze petits- enfants, onze arrière-petits-enfants ainsi que les conjoint(e)s, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.